Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
Süper Lig’in 40. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Ankaragücü deplasmanında mücadele edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasına girilirken Fenerbahçe, bu akşam Ankaragücü'ne konuk oluyor.
Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetirken, karşılaşma BeIN SPORTS HD 3 kanalından canlı yayınlanacak.
Teknik Direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 7 müsabakadan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi.
Ligde son 3 maçını kaybederek düşme hattının içine gerileyen MKE Ankaragücü, 38 puanla 18. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pazdan, Sarlija, Atila, Çekiçi, Voca, Lobzhanidze, Alper, Pinto, Paintsil
Fenerbahçe: Harun, Ozan, Tisserand, Szalai, Caner, Mert Hakan, Sosa, Mesut, İrfan Can, Pelkas, Valencia