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Ankaragücü - Boluspor maçında tribünler karıştı
Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Boluspor maçında tribünler karıştı. Sahaya girmeye çalışan bazı taraftarlara polisler müdahale etti.
Spor 14.05.2022, 19:34
Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Boluspor maçında tribünler karıştı. Sahaya girmeye çalışan bazı taraftarlara polisler müdahale etti.
Spor Toto 1. Lig’de oynanan MKE Ankaragücü - Boluspor maçının son anlarında tribünlerde gerginlikler yaşandı. Tansiyonun yükseldiği dakikalarda sahaya gitmek isteyen bazı Ankaragücü taraftarına polis ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesinin ardından olaylar yatıştı.