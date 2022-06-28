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Biden’dan Türkiye-İsveç-Finlandiya ortak memorandumuna ilişkin açıklama: “Zirveye harika bir başlangıç”
Ankaragücü, bir dönem Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez’i kadrosuna kattığını açıkladı.
Ankaragücü, bir dönem Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez’i kadrosuna kattığını açıkladı.
Ankaragücü, bir dönem Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez’i kadrosuna kattığını açıkladı.
Spor 28.06.2022, 23:23
Ankaragücü, bir dönem Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez’i kadrosuna kattığını açıkladı.