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Ankaragücü ayağının tozu ile ilk antrenmanına çıktı
SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ANKARAGÜCÜ KAMPA GİRDİĞİ AFYONKARAHİSAR’DA AYAĞININ TOZU İLE İLK ANTRENMANIN ÇIKTI.
Spor 15.08.2020, 19:24
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Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü kampa girdiği Afyonkarahisar’da ayağının tozu ile ilk antrenmanın çıktı.
Kamp için öğlen saatlerinde Afyonkarahisar’a gelen sarı-lacivertli ekip, konaklayacağı otele yerleştikten birkaç saat sonra ilk antrenmanını yaptı. Kocatepe Spor Kompleksi’nde, Teknik Direktör Fuat Çapa gözetimindeki antrenman ısınma ve kondisyon ağırlıklı yapıldı. Düz koşu ile devam eden idmanda, ardından minyatür kale maç yapıldı.
Antrenmanda kondisyonun arttırılması maçı ile takımın önemli oyuncularından Tiago Pinto’nun takımdan ayrı çalışması dikkatlerden kaçmadı.
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