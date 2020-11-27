Ankaragücü 0-1 Trabzonspor

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Maçtan dakikalar

16. dakikada sağ kanattan Pereira'nın yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Nwakaeme'nin şutu uzak direğin yanından dışarı çıktı.

42. dakikada Abdülkadir Ömür'ün orta sahadan uzun pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Ekuban'ın şutu auta gitti.

44. dakikada ceza sahası yayı dışında topla buluşan Borven, topu gerideki arkadaşı Alper Potuk'a bıraktı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+1. dakikada Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Baker, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

48. dakikada Pinto'nun gönderdiği pasla ceza sahası yayı önünde buluşan Voca'nın şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.

63. dakikada ceza sahası önünde yapılan paslaşmalar sonunda Pinto topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top farkla dışarı çıktı.

69. dakikada Baker'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Afobe'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

87. dakikada ceza sahası önündeki karambolde Paintsil topu ceza sahası dışında boşta olan arkadaşı Pinto'ya çıkardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleye bulmadı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Ergin Gözütok

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Orkan Çınar (Adzic dk. 74), Lobjanidze (Paintsil dk. 69), Alper Potuk (Emre Güral dk. 69), Borven (Merikani dk. 59), Voca (Şahverdi Çetin dk. 74), Sarlija, Kitsiou

Yedekler: Korcan Çelikay, Erdi Dikmen, Cebrail Karayel, Lukasik, Atila Turan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Xavier, Baker, Abdülkadir Ömür (Medeiros dk. 88 ?), Hugo, Ekuban (Bilal Başacıkoğlu dk. 84 ?), Ie, Pereira, Abdülkadir Parmak, Afobe (Semedo dk. 73), Nwakaeme

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Diabate, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Ahmet Canbaz, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Gol: Baker (dk. 45) (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Pereira (dk. 90) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Sarlija, Kitsiou (MKE Ankaragücü), Pereira, Uğurcan Çakır, Semedo (Trabzonspor)