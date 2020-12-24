Ankaragücü 0-1 Beşiktaş Maçı Özeti ve Golü İzle

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Maçtan dakikalar

6. dakikada Ghezzal'ın orta sahada yaptığı hata sonrasında topu çalan Emre Güral keleye düzgün bir şut çekti. Bu oyuncunun çektiği şut sağ direğin dibinden auta çıktı.

10. dakikada Emre Güral'ın derinlemesine pasında topla buluşan Lobjanidze, kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun kaleciyi çalımladıktan sonra topa yetişememesi sonucu top auta çıktı.

18. dakikada Pinto ceza sahası içindeki takım arkadaşı Emre Güral'a pas gönderdi. Bu pasta topla buluşan Emre Güral'ın şutu üstten az farkla auta çıktı.

23. dakikada Mensah'ın yaptığı ortaya kafayla yükselen Larin topu filelere gönderdi ancak Halis Özkahya daha öncesinde Larin'in Kitsiou'ya faul yaptığı kararını verdi. Gol geçerlilik kazanmadı.

35. dakikada Beşiktaş'ın yoğun pas trafiğinde Larin ceza sahasına orta yaptı ancak Ankaragücü defansı hata yapmayarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45+5. dakikada Kitsiou sağ kanattan ceza sahasına bindirmesi sonucunda kaleye şut çekti. Bu oyuncunun çektiği şutta kaleci Ersin Destanoğlu topu oyun alanına çeldi.

54. dakikada Silva'nın yaptığı ortaya yükselen Mensah'ın kafa vuruşu kaleci Friedrich'te kaldı.

59. dakikada organize gelen MKE Ankaragücü'nde Lobjanidze ceza sahası içinden kaleye şut denedi. Bu şutta kaleci Ersin topu ceza sahasına çeldi. Dönen topta Lukasik kaleyi denedi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

62. dakikada kazanılan serbest vuruşu sonucunda Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Vida eşitliği bozan golü kaydetti. 0-1

83. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrasında Rosier'ın yaptığı ortaya yükselen Souza meşin yuvarlağı direğin dibinden auta gönderdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, İsmail Şencan, Abdullah Bora Özkara, Emre Malok

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou (Erdi Dikmen dk. 46), Sarlija, Atakan Çankaya, Pinto, Voca (Diousse dk. 78), Emre Güral (Şahverdi Çetin dk. 40), Lukasik, Endri Çekici (Paintsil dk. 67), Lobjanidze, Borven (Merikani dk. 67)

Yedekler: Korcan Çelikay, Orkan Çınar, Ender Aygören, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Atila Turan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Silva, Vida, Nsakala (Rıdvan Yılmaz dk. 83 ?), Souza, Ghezzal (Mbida dk. 62), Hutchinson, Mensah (Dorukhan Toköz dk. 73), Larin (Güven Yalçın dk. 82 ?), Aboubakar

Yedekler: Emre Bilgin, Rubio, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Hüseyin Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Vida (dk. 61) (Beşiktaş JK)

Sarı Kart: Şahverdi Çetin (MKE Ankaragücü)