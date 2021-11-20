Ankara’dan Katar’a uzanan sokak futbolu heyecanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, TSYD ve özel bir firma iş birliğinde düzenlenen sokak futbolu turnuvasının finali Ankara’da düzenlendi. Şampiyon olan takım Türkiye’yi temsil etmek üzere Katar’a gidecek.

Ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar’ın ismiyle düzenlenen turnuva kapsamında Gaziantep, Sivas, Çanakkale ve Denizli’deki elemelerin ardından potaya çıkan 8 amatör sokak futbol takımı, Ankara’da bulunan Gençlik Parkı’nda kıyasıya mücadele etti. Gol yiyen takımın oyuncu kaybetmesinden dolayı heyecanlı geçen maçlarda takımlar birbiriyle sert şekilde yarıştı. Mücadeleyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da izledi.

Ankara’da birbiriyle mücadele eden 8 takım arasından finale çıkan Doksanlar ve San Marino ikilisinin kıyasıya mücadelesi sonrası final kazananı Adana’dan turnuvaya katılan San Marino oldu. San Marino takım kaptanı Efe Şeker, turnuva şampiyonu olmalarından dolayı duydukları mutluluğu şöyle dile getirdi:

“Çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Beklemiyorduk. Ama sürpriz yapabilecek gibi bir pozisyonumuz vardı, onu gerçekleştirdik. Keyifle Neymar ile aynı sahaya çıkmayı, top oynamayı, denk gelmeyi keyifle bekliyoruz. Bu organizasyon için emeği geçen herkese çok teşekkürler”.

Turnuva şampiyonu San Marino takımı, dünya finalinde Türkiye’yi temsil etmek üzere ocak ayında Katar’a gidecek.