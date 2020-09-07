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Ankara Turnuvası’nın şampiyonu Türk Telekom

OGM Ormanspor’u 93-81 yenen Türk Telekom, Ankara Turnuvası’nda 3’te 3 yaparak turnuva şampiyonu oldu.

Spor 07.09.2020, 09:07
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Ankara Turnuvası’nın şampiyonu Türk Telekom

OGM Ormanspor’u 93-81 yenen Türk Telekom, Ankara Turnuvası’nda 3’te 3 yaparak turnuva şampiyonu oldu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinin yer aldığı Ankara Turnuvası’nda PETKİM’i 68-66’lık ve Gaziantep Basketbolu 74-61’lik skorlarla deviren Türk Telekom üçüncü ve son maçında OGM Ormanspor’u 93-81 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Türk Telekom, genç yıldızı Göktuğ Baş’ın ardı ardına attığı smaçlarla 6-0’lık seri ile maça başladı. Sert savunma yapan mavi beyazlı ekip, OGM Ormanspor’u pota altına yaklaştırmadı. Bu sürede yalnızca serbest atışlardan sayı bulan OGM Ormanspor’un farkı kapatma çabalarına Sam Dekker ile karşılık veren Türk Telekom ilk periyottan 27-14 galip ayrıldı.

İkinci çeyrekte dış atışları daha çok deneyen Türk Telekom, Erdi Gülaslan ve Muhammed Baygül’ün elinden sayılar buldu. Konuk ekibin başarısız hücum girişimlerini iyi değerlendiren mavi beyazlı ekip 13’üncü dakikaya 36-19 önde girerek rakibine mola aldırdı. Mola sonrası karşılıklı atışlarla geçilirken, OGM Ormanspor Cevher Özer ile pota altında etkili oldu. Türk Telekom devreye 53-37 skorla girdi.

Üçüncü çeyrekte OGM Ormanspor farkı azaltmak için çaba gösterirken, iki takımın da sert savunma yapması dikkati çekti. Bu periyotta da üstünlüğünü koruyan Türk Telekom son çeyreğe 70-62 önde girdi. Maçın başından sonuna kadar üstün götüren Türk Telekom son periyotta da istediğini alarak maçtan 93-81 galip ayrıldı.

OGM Ormanspor: Holloway 21, Hagins 11, Kikanovic 16, Ergi Tırpancı 4, Dwight Hardy 6, Erol Can Çinko 3, Kadir Bayram 10, Cevher Özer 10

Türk Telekom: Muhammed Baygül 10, Erdi Gülaslan 9, Sam Dekker 13, Can Korkmaz 6, Samet Geyik 6, Tyler Ennis 7, Ercan Bayrak 2, Göktuğ Baş 16, Kylie Wiltjer 11, Michael Eric 11, Burak Gözeneli 2

Hakemler: Kerem Baki, Halil Baldemir, Ahmet Murat Arıkanlı

Salon: M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu

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