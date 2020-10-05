Son Dakika
MSB: 'Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından bugüne kadar toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı'
A&S Yatırım Holding iştiraki Global Mask’dan Darüşşafaka ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne 130 bin maske bağışı
Ankara Keçiörengücü’ne Kosovalı gol kralı
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, KOSOVA SÜPER LİG TAKIMLARINDAN KF TREPCA 89 FORMASI GİYEN 22 YAŞINDAKİ SANTRFOR ARB MANAJ İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI. GENÇ SANTRAFOR GEÇEN SEZON ÇIKTIĞI 29 MAÇTA ATTIĞI 17 GOL İLE GOL KRALI OLDU.
Spor 05.10.2020, 10:21
3
Transfer çalışmalarını sürdüren Ankara Keçiörengücü, geçtiğimiz sezon Kosova Süper Lig’inde gol kralı olan Arb Manaj ile 3 yıllığına anlaştı.
TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, Kosova Süper Lig takımlarından KF Trepca 89 forması giyen 22 yaşındaki santrfor Arb Manaj ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç santrafor geçen sezon çıktığı 29 maçta attığı 17 gol ile gol krallığında zirvede yer almıştı.
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Ekim 2020
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:47
|Yatsı
|20:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2