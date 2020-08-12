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Ankara Keçiörengücü’nde yeni sezon hazırlıkları sürüyor
TFF 1. LİG EKİPLERİNDEN ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.
Spor 12.08.2020, 19:58
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Teknik direktör İlker Püren yönetiminde Aktepe Tesisleri’nde 2 saat süren antrenmana oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra gruplar halinde saha kenarında koordinasyon ağırlıklı çalışma yapan mor-beyazlılar, 5’e 2 top kapma oyununa geçti.
Sprint çalışmasıyla antrenmanı devam ettiren başkent ekibi antrenmanın ikinci bölümünde gruplar halinde dönüşümlü olarak şut çalışması, minyatür kalelerden kurulu dar alanda oyun ve dayanıklılık koşusu yaptı. Günün tek antrenmanı yarı sahada oynanan çift kale maç ve açma-germe egzersizleriyle son buldu.
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