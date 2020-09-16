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Ankara Keçiörengücü’nde, Ankaraspor maçının hazırlıları devam ediyor

TFF 1. LİG'İN İKİNCİ HAFTASINDA ANKARASPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.

Spor 16.09.2020, 15:21
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Ankara Keçiörengücü’nde, Ankaraspor maçının hazırlıları devam ediyor

TFF 1. Lig’in ikinci haftasında Ankaraspor ile karşılaşacak olan Ankara Keçiörengücü, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ankara Keçiörengücü, Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde Aktepe Tesisleri’nde Ankaraspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettirdi.

Mor-beyazlılar, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Saha kenarına kurulu istasyonlarda ısınmaya yönelik koordinasyon çalışması yapan Başkent ekibi daha sonra çift kale maçla antrenmanı sona erdirdi. 1 saat 15 dk. süren idmanda futbolcuların moralli ve hırslı olduğu da gözlendi.

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