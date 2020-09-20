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Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren’e doğum günü hediyesi 3 puan

TEKNİK DİREKTÖR İLKER PÜREN’İN, 37. YAŞ GÜNÜ AKTEPE’DE TAKIMININ GALİP GELDİĞİ MAÇTAN SONRA KUTLANDI, SOYUNMA ODASINDA PASTA KESİLİRKEN, "FUTBOLCULARIM BANA EN GÜZEL HEDİYEYİ 3 PUANLA VERDİ" DEDİ.

Spor 20.09.2020, 18:19
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Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren’e doğum günü hediyesi 3 puan

Teknik Direktör İlker Püren’in, 37. yaş günü, Aktepe’de takımının galip geldiği maçtan sonra kutlandı, soyunma odasında pasta kesilirken, Püren "Futbolcularım bana en güzel hediyeyi 3 puanla verdi" dedi.

Mor-beyazlı takım, Ligin 2. haftasında ilk iç saha galibiyetini Ankaraspor’u 2-0 mağlup ederek alırken maç günü 37. yaş gününü kutlayan Teknik Direktör İlker Püren, "Günün en güzel hediyesini futbolcularımız bana 3 puanı hediye ederek verdiler. Bana çok güzel doğum günü hediyesi verdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Her hafta üstüne katarak oynuyorlar. İnşallah daha güzel günler yaşayacağız. Buna inanıyoruz" dedi.

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