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Ankara Keçiörengücü, Saliou Guindo ile anlaştı
TRANSFER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, SALİOU GUİNDO İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.
Spor 12.09.2020, 20:31
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Transfer çalışmalarını sürdüren Ankara Keçiörengücü, Saliou Guindo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, son olarak Arnavut’un FK Bylis Ballsh takımında forma giyen 24 yaşındaki Malili santrafor Saliou Guindo’yu renklerine bağladı.
FK Bylis Ballsh formasıyla 28 maçta 11 gol atan santrafor Guindo’nun 2 de asisti bulunuyor.
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