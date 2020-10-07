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Ankara Keçiörengücü, Bilal Budak’ı transfer etti
TRANSFER ÇALIŞMALARINI SON GÜNE KADAR SÜRDÜREN ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, BAŞTA FENERBAHÇE OLMAK ÜZERE BİRÇOK SÜPER LİG TAKIMININ İSTEDİĞİ, MANİSASPOR’UN GELECEK VADEDEN 2003 DOĞUMLU ORTA SAHA OYUNCUSU BİLAL BUDAK İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.
Spor 07.10.2020, 11:24
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Ankara Keçiörengücü, transfer sezonunun son gününde Süper Lig takımlarının da istediği genç yetenek Bilal Budak’ı kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını son güne kadar sürdüren TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, başta Fenerbahçe olmak üzere birçok Süper Lig takımının istediği, Manisaspor’un gelecek vadeden 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Bilal Budak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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