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Ankara Keçiörengücü, Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı
TFF 1.LİGİN 3. HAFTASINDA ADANASPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.
Spor 22.09.2020, 19:17
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TFF 1. Lig’in 3. haftasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Ankara Keçiörengücü, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Geçtiğimiz hafta sonu Ankara derbisinde Ankaraspor’u 2-0 mağlup ederek 2’de 2 yapan mor-beyazlı ekip, Aktepe Stadı’nda Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleri top kapma çalışmaları ile başlayan antrenman kondisyon koşuları ve yarım sahada çift devreli maç ile sona erdi. Futbolcuların moralli ve hırslı olduğu da gözlendi.
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