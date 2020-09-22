Ankara Keçiörengücü, Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Ankara Keçiörengücü, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu Ankara derbisinde Ankaraspor’u 2-0 mağlup ederek 2’de 2 yapan mor-beyazlı ekip, Aktepe Stadı’nda Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleri top kapma çalışmaları ile başlayan antrenman kondisyon koşuları ve yarım sahada çift devreli maç ile sona erdi. Futbolcuların moralli ve hırslı olduğu da gözlendi.