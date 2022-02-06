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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, Avrupa Şampiyon Kulüpler şampiyonu
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, Avrupa Şampiyon Kulüpler şampiyonu oldu.
Spor 06.02.2022, 17:48
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, Avrupa Şampiyon Kulüpler şampiyonu oldu.
ABB EGO Spor, tarihi bir başarıya imza attı. 31 ülkenin katıldığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Şampiyonası’nda Sporting Lisbon, Benfica gibi Avrupa devlerini geride bırakan EGO Spor, turnuvayı şampiyon tamamlayarak kupayı Türkiye’ye getirdi.