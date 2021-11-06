banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mesut Özil'e 3.35 milyon euro zam iddiası!
Mesut Özil'e 3.35 milyon euro zam iddiası!
Zamları cüzdan yakarak protesto ettiler!
Zamları cüzdan yakarak protesto ettiler!
İndirimli elektrik tarifeleri iptal ediliyor!
İndirimli elektrik tarifeleri iptal ediliyor!
İDO ve BUDO seferleri iptal
İDO ve BUDO seferleri iptal

Anıtkabir’e bisikletlerle gidiyorlar

Düzce(İHA) – Düzceli bisikletçiler Atatürk’ün hayata veda edişinin 83. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk’ü anmak için Anıtkabir’de bitecek 2 günlük saygı turuna başladı. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan bisikletçiler toplam 256 kilometre pedal basacak.

Spor 06.11.2021, 10:57
Anıtkabir’e bisikletlerle gidiyorlar

Düzce(İHA) – Düzceli bisikletçiler Atatürk’ün hayata veda edişinin 83. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk’ü anmak için Anıtkabir’de bitecek 2 günlük saygı turuna başladı. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan bisikletçiler toplam 256 kilometre pedal basacak.

Düzce Bisikletçiler Kulübü tarafından bu yıl 7.’ncisi düzenlenen ve Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’de sona erecek olan ‘Atamızı Anma Saygı Bisiklet Turu’ başladı. Düzce, İstanbul ve Bursa’dan gelen toplam 30 bisiklet sporcusu sabahın erken saatlerinde Düzce Belediyesi önünde bir araya gelerek tur için son hazırlıklarını yaptı. Bisikletçiler iki gün boyunca bisiklet üzerinde Anıtkabir’e varabilmek için 256 kilometre pedal basacaklar. Bisikletçiler, 7 Kasım öğlen saatlerinde Anıtkabir’de Ata’nın huzurunda olmayı planlıyor.

“7 yıldır aralıksız sürdürüyoruz”

Düzce Bisikletçiler Kulübü Başkanı ve uzun mesafe bisikletçisi Selim Cicü “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla Atamızı Anma Saygı Bisiklet Turumuzu yaklaşık 7 yıldır aralıksız düzenliyoruz. Pandemi nedeniyle 2 yıl az arkadaşlarımız sürmüştük Bu sene 30 kişilik bir grup kurduk. Sabah 07.00’de inşallah Anıtkabir’e doğru pedallayacağız. Manevi duygulu bir sürüş olacak. Yılda 3 net turumuz oluyor. Birisi Anıtkabir’e, birisi Çanakkale’ye biriside Samsun’a. Bu turumuzda ilk gün 175 kilometre yapmayı planlıyoruz. Kızılcahamam’da bir molamız, konaklamamız var. 2. güne 81 kilometre bıraktık. 13.30 gibi Anıtkabir’de olacağız. Ankara’da olanlar ya da Düzce’den Ankara’ya gelecek olanları da orada hep birlikte Aslanlı yolda yürümeye davet ediyoruz” dedi.

“Bu turun anlamı sürüşü kolaylaştırıyor”

İlk defa "Atamızı Anma Saygı Turu"na katılan Düzce Üniversitesi öğrencisi Bisikletçi Ömer Faruk Arslan, “Yaklaşık bir senedir bisiklet kullanıyorum. 30 bisikletçi bugün Düzce’den Ankara’ya pedal çevirecek. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Düzce’den Ankara yaklaşık 250 kilometre ama burada yaptığımız sürüşün anlamı bu sürüşü kolaylaştırıyor” diye konuştu.

“Anıtkabir’e bisikletle gitmek çok daha manidar”

Üç seferdir tura katılan bisikletçi Ali Kuşçu “Sabahın erken saatinde 10 Kasım’da Atamızı anmak için Ankara’ya Anıtkabir’e yolculuğa başlayacağız. Onun için toplandık. İlk defa değil bu 3. Turum olacak Allah izin verirse. Atamızı anmak için pedallıyor olmak çok güzel bir duygu aslında. Dışarıdan bakıldığında millet deli olduğumuzu düşünüyor. Ankara’ya kadar bisikletle gidilir mi? Arabayla falan git diyorlar ama bunun duygusu çok farklı. Bunu diyenlerin bu duyguyu tatmasını istiyorum sadece. Çok güzel bir duygu. Bu duyguyu tatmayanların böyle şeyler söylemesi bizi sinir ediyor ama Anıtkabir’e gidince bütün sinirlerimiz geçiyor. Yorgunluk ise Anıtkabir’e gidene kadar biraz oluyor. Ama Anıtkabir’e gidince yorgunluk falan pek umurumuzda olmuyor” ifadelerini kullandı.

“Anıtkabir’e ilk gidişim ve bu bisikletle olacak”

Bursa’dan tura katılan bisikletçi Halime Mutlu ise ilk defa Anıtkabir’e gittiğini belirterek yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Bursa’dan bu tur için Düzce’ye geldik. Buradan da Anıtkabir’e süreceğiz. Bursa’dan Düzce’ye kadar yorucu değildi. Ama buradan Ankara’ya geçeceğiz. Rampaları geçmek sanırım yorucu olacak ama bir şekilde başaracağız. Çok uzun turlar yapıyoruz. Ama böyle bir ekiple Anıtkabir’e süreceğimiz için aşırı heyecanlıyız. Ben ilk defa gideceğim. Bundan dolayı gurur verici bir yolculuk olacak. Akşam olduğunda illaki yolculuk olacak ama Anıtkabir’e süreceğimiz için bu yorgunluğu hiç hissetmeyeceğiz.”

Bisikletçiler, tur öncesi toplu fotoğraf çektirerek, Düzce Belediyesi önünde tur attıktan sonra 2 gün sürecek olan 256 kilometrelik Atamızı Anma Saygı Turu için yola çıktı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 12 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kayserispor 11 14
13. Adana Demirspor 11 13
14. Sivasspor 11 12
15. Antalyaspor 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Göztepe 11 9
18. Giresunspor 11 9
19. Kasımpaşa 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Tuzlaspor 11 17
7. Kocaelispor 10 17
8. Bursaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Menemenspor 10 11
15. Denizlispor 11 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Southampton 11 14
13. Brentford 10 12
14. Crystal Palace 10 12
15. Aston Villa 11 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Cádiz 13 12
15. Granada 11 11
16. Celta de Vigo 12 11
17. Elche 12 10
18. Deportivo Alaves 11 10
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6