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Andriy Yarmolenko'nun menajerinden açıklama geldi

Süper Lig'de açık ara lider konumda bulunan Trabzonspor, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Bordo mavililer, sakatlanan Gervinho yerine arayışlara geçerken listedeki ismin Andriy Yarmolenko olduğu konuşuluyordu. Yıldız ismin menajeri transfer iddialarına ilişkin konuştu ve kulüp ismi verdi. İşte detaylar...

Spor 30.11.2021, 11:09
Andriy Yarmolenko'nun menajerinden açıklama geldi

Bu sezon şampiyonluk yolunda henüz 14. haftadan büyük bir avantaj yakalayan Trabzonspor, ocak ayı transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor. Gervinho'nun çapraz bağlarını koparmasının ardından bu bölge için arayışa geçen Fırtına, Andriy Yarmolenko'yu listesine almıştı.

West Ham United ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcunun menajeri, transfere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte İngiliz basınına yansıyan o haber;

Bu sezon sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Yarmolenko, kadroda olduğu 8 maçın tamamında yedek kaldı.

Yakın zamanda Trabzonspor'un Yarmolenko'yu ocak ayında Türkiye'ye getirmek istediği yazıldı. Süper Lig takımı 32 yaşındaki oyuncuyu ucuza alabileceğini düşünüyor.

Ancak Yarmolenko için yeni bir seçenek daha ortaya çıktı. Yıldız isim Genoa'ya transfer olabilir.

Eski Ukrayna teknik direktörü Andriy Shevchenko kısa süre önce Genoa'nın başına geçti. Milli takımdan tanışan ikili Genoa'da yeniden buluşabilir.

Yarmolenko'nun menajeri Vadim Shabliy, Tribuna'ya verdiği demeçte diğer takımların temaslarını reddederken Genoa'nın Yarmolenko için iyi bir yer olacağını belirtti;

"Şu anda bunlar söylenti. Kimse ne kulüple ne de bizimle iletişime geçmedi. Serie A'da Andriy üç veya dört yıl kendi seviyesinde oynayabilecek. Shevchenko'yu uzun zamandır tanıyor, gereksinimlerini biliyor. Neden olmasın?

Elbette birçok kulüp onunla ilgileniyor. West Ham'dan bir şey yok, yaza kadar kontratları var. Olayların gelişmesini bekliyoruz."

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