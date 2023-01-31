Andrea Pirlo’dan kadroda 2 değişiklik

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, son oynadıkları Alanyaspor maçına göre Beşiktaş karşısında kadroda 2 değişiklik ile sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Geçtiğimiz haftayı BAY geçen kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Alanyaspor maçının kadrosuna göre Beşiktaş karşısında sahaya sürdüğü 11’de 2 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, Otabek Shukurov ve Mbaye Diagne yerine Andrea Bertolacci ve Kazım Kazım’a görev verdi.

Kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş karşısına şu 11 ile çıktı:

“Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Magomed Ozdoev, Matteo Ricci, Andrea Betolacci, Ebrima Colley, Fabio Borini ve Kazım Kazım”