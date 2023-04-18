Andrea Pirlo: “Yeni galibiyet serileri elde etmek istiyoruz”

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını fakat geriden gelip üstünlüğü elde ettiklerini söyleyerek, “Yeni galibiyet serileri elde etmek istiyoruz” dedi. Adının Trabzonspor ile anılması hakkında da konuşan Pirlo, “Trabzonspor’un teklifini kabul etmedim” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Karagümrük, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 4-2’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, “Mücadeleye kötü başladık. Bu gün sahadaki atmosfer de bizi bu duruma itti diyebilirim. Tüm olumsuzluklara rağmen ikinci yarının sonunda geriden gelerek üstünlüğü ele geçirdik. Önemli bir galibiyet aldık. İyi oyunumuzu devam ettirip yeni galibiyet serileri elde etmek istiyoruz” dedi.

Sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Batuhan Şen hakkında konuşan Pirlo, “Bugün Batuhan sakatlandı ve Viviano da gördüğü kart sonrası cezalı duruma düştü. Önümüzde Galatasaray ile oynayacağımız önemli bir maç var ve bunun farkındayız. Ama elimizde var olan diğer kalecimiz Muzaffer’e güveniyoruz. Antrenmanlardan bildiğimiz üzere kendisi hazır durumda. Galatasaray maçı kendisi için de iyi bir şans olacaktır” diye konuştu.

Kazanılan ikinci penaltı sonrası Mbaye Diagne ile yaşanan gerginlik hakkında da konuşan İtalyan teknik adam, “Forvet oyuncularının gol atma isteği doğalarında var. Diagne de bugün bu tarz bir duygu içerisindeydi. İlk penaltıyı Borini gole çevirdikten sonra ikinci penaltıyı da onun kullanmasını istedim. Bu durum normal ve o da maçta gol attı. İki forvetimin de gol atmasından son derece memnunum” ifadelerini kullandı.

“Trabzonspor’un teklifini kabul etmedim”

İsminin Trabzonspor teknik direktörlüğü için konuşulması hakkında açıklama yapan Pirlo, “Şuan gördüğünüz üzere buradayım. Sezon sonuna kadar da burada olacağım. Trabzonspor’un teklifinden dolayı teşekkür ederim. Kendi etik anlayışıma göre karşı taraftan aldığım teklifi kabul etmedim” şeklinde konuştu.