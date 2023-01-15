Andrea Pirlo: "Önceden tayin ediliyorsa bazı şeyler, buraya gelip maç yapmamıza gerek kalmıyor"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Önceden tayin ediliyorsa bazı şeyler, buraya gelip maç yapmamıza gerek kalmıyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Söyleyecek çok bir şey yok. Herkes gördü son pozisyonda olanları. Bütün hafta çalışmamızı bu şekilde baltalayacak şeyler olacaksa gelmeyelim. Önceden tayin ediliyorsa bazı şeyler, buraya gelip maç yapmamıza gerek kalmıyor. Ligin bütün maçların bütün maçlarında sıkıntılar oluyor, sadece Galatasaray, Fenerbahçe gibi büyük takımların maçlarında değil. Bunların araştırılması ve sorgulanmasını gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Belçika Milli Takımı teknik direktörlüğü için adının geçmesinin sorulması üzerine Pirlo, "Şu an Karagümrük’ün hocayım. Şu andaki düşüncelerim burada olmak" diye cevap verdi. Sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceğinin hatırlatılması üzerine İtalyan çalıştırıcı, "Şu anda önemli olan futbola odaklanmak, her hafta iyi şeyler yapmak. Önümüzde yarı dönem daha var. O dönem içinde de gelişmeler oldukça öğreniriz" ifadelerini kullandı.