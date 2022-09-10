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Andrea Pirlo kadroda değişiklik yapmadı
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Giresunspor karşısına son oynadıkları Sivasspor maçının 11’i ile çıktı.
Spor 10.09.2022, 20:03
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Giresunspor karşısına son oynadıkları Sivasspor maçının 11’i ile çıktı.
Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Giresunspor’u ağırlıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynan müsabakada Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, kadroda değişik yapmayarak son oynadıkları Sivasspor maçının 11’i ile Giresunspor karşısında sahaya çıktı.
Kırmızı-siyahlılar, Karadeniz temsilcisi Giresunspor karşısına şu 11 ile çıktı:
“Emiliano Viviano, Salih Dursun, Rayyan Baniya, Ibrahim Dresevic, Caner Erkin, Otabek Shukurov, Ebrima Colley, Jimmy Durmaz, Magomed Ozdoev, Fabio Borini ve Mbaye Diagne”
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|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Antalyaspor
|5
|6
|12. Giresunspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|5
|2
|18. Ümraniye
|5
|1
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|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
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|5
|10
|3. Bandırmaspor
|4
|10
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|5
|8
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
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|6
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|3
|6
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|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Girona
|5
|7
|10. Rayo Vallecano
|5
|7
|11. Real Sociedad
|4
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|4
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Sevilla
|5
|4
|16. Espanyol
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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