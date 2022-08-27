Andrea Pirlo: “Galibiyetten dolayı mutluyum”

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, MKE Ankaragücü galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Fatih Karagümrük, iç sahada karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakaya güzel başladıklarını aktaran Pirlo, “Maça istediğimiz gibi başladık. Güzel 2 gol bulduk. Maçı istediğimiz kontrole getirdik. Bütün hafta buna hazırlanmıştık” şeklinde konuştu.

“Galibiyet ile öz güvenin yerine geldiğini düşünüyorum”

Andrea Pirlo, ilk 2 haftada aldıkları mağlubiyetlerden sonra önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, “2 tane yenilgiden geldik. Çalışmak da zor oluyor böyle durumlarda. Galibiyetten mutluyum. Bizim için çok önemli galibiyetti. Özgüvenin yerine geldiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Eklenecek oyuncuları değerlendiriyoruz”

Deneyimli teknik adam, transferin sorulması üzerine, “Birkaç günümüz daha var. Eklenecek oyuncular varsa değerlendiriyoruz. Çalışıp, takımı daha iyi seviyeye getirmek istiyoruz” yanıtını verdi.