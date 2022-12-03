Rayo Vallecano Teknik Direktörü Andoni Iraola Sagarna, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, kendileri için tatmin edici bir maç olduğunu söyledi.

İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile Nef Stadyumu’nda oynadığı hazırlık maçında Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rayo Vallecano Teknik Direktörü Andoni Iraola Sagarna, "Bizim için tatmin edici bir maç oldu. İlk 10-15 dakika iyi başlayamadık. Daha sonra kendi ritmimiz bulduk. Daha fazla top kazanmaya başladık. İkinci yarıda daha fazla pozisyon bulmaya başladık. Bizim için tatmin edici maçtı. İlk maçtan farklı olarak daha iyi bir karşılaşma oldu bizim için" diye konuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ı nasıl bulduğunun sorulması üzerine Andoni Iraola Sagarna, "Bizim için alışımız alışık olduğumuz ritimde oynadıklarını söyleyebiliriz. İki takımın da İspanya’daki gibi yüksek seviyeye sahip olduklarını düşünüyorum. Galatasaray’ın birçok önemli oyuncusundan eksik oynadı, çok fazla rotasyon yaptılar. Alışılmış ekiple sahada değillerdi. İki takımın da sahip oldukları oyuncular belli, nasıl takımlar oldukları belli" ifadelerini kullandı.