banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
TFF açıkladı: Maçlar seyircisiz oynanacak
TFF açıkladı: Maçlar seyircisiz oynanacak
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?

Anders Trondsen: "Gelmeden önce takımın tamamını tanıyordum"

RABZONSPOR'UN, YENİ TRANSFERİ ANDERS TRONDSEN, BORDO-MAVİLİ TAKIMA GELMEDEN ÖNCE SÖRLOTH'ÜN SAYESİNDE TAKIMIN TAMAMINI TANIDIĞINI BELİRTEREK, GOLCÜ OYUNCUNUN PERFORMANSININ NORVEÇ'TE TAM OLARAK BİLİNMEDİĞİNİ SÖYLEDİ.

Spor 03.09.2020, 12:07
1
Anders Trondsen: "Gelmeden önce takımın tamamını tanıyordum"

Trabzonspor’un, yeni transferi Anders Trondsen, bordo-mavili takıma gelmeden önce Sörloth’un sayesinde takımın tamamını tanıdığını belirterek, golcü oyuncunun performansının Norveç’te tam olarak bilinmediğini söyledi.

Trabzonspor’un, yeni transferi Anders Trondsen, açıklamalarda bulundu. Bordo-mavililerin yeni transferi Trondsen, çok iyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirterek, "Alışma sürecim gayet iyi gidiyor, fizik olarak da iyi durumda olduğumu söyleyebilirim. Takım arkadaşlarım beni gayet iyi karşıladılar. Burada olmaktan dolayı çok mutlu hissediyorum. Burada bir arkadaşınızın olması sizin hayatınızı mutlaka kolaylaştırıyor. Sörloth ile beraber 15- 16 ve 21 yaş altı takımlarında hep beraberdik. Hatta beraber oynadığımız takımların hepsinde neredeyse oda arkadaşıydık. Böyle birinin sizden daha önce burada olması sizin hayatınızı daha da kolaylaştırıyor. Gün geçtikçe diğer takım arkadaşlarımı daha iyi tanıma fırsatı buluyorum. Gerçekten harika bir oyuncu grubuna sahibiz. Tüm takım arkadaşlarımla birlikte iyi bir yolda gittiğimizi söyleyebilirim. Hepsine bana gösterdikleri yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Sörloth ile her gün konuştuk"

Trabzonspor’a transferinde Sörloth’tan her gün takım hakkında bilgi aldığını ifade eden Trondsen, “Transfer sürecim çok hızlı gelişti. Rosenborg’da son maçımı yaklaşık iki hafta önce oynamıştım. Korona virüs nedeniyle biraz gecikmeler yaşandı ama sonra Trabzon’a gelerek sağlık testlerinden geçtim. Aslında 4-5 gün gecikmeli de Trabzon’a gelebilirdim ama bunu istemedim. Çünkü Trabzonspor’un çok önemli bir fırsat olduğunu ve hemen buraya dahil olmam gerektiğini düşündüm. O dönemde neredeyse her gün görüntülü olarak Sörloth ile görüşüyorduk. Hatta Sörloth ile o kadar çok şeyi konuştuk ki neredeyse gelmeden önce takımı tamamen tanıyordum. Sörloth olmasa da Trabzonspor’a gelebilirdim çünkü ne kadar büyük bir takım olduğunu görüyorum. Trabzonspor’a gelmek benim kararımdı ama tabii ki transfer sürecimde neredeyse her gün Sörloth ile konuşarak Trabzonspor hakkında bilgi edindim” diye konuştu.

“Sörloth’ün performansı tam olarak bilinmiyor"

Sörloth’un tüm maçlarını izlediğini belirten Anders Trondsen, “Norveç’teki televizyon yayınları nedeniyle Türk futbolunu takip edebilmek açıkçası biraz zor oluyor. Bazı maçların tamamen yayınlanmadığını düşündüğünüzde Sörloth’un performansı Norveç’te tam olarak bilinmiyor diyebilirim. Ancak ben kendisinin buradaki tüm maçlarını takip ettim. Kendi özgüvenini kazandığında üst düzey bir performans gösteriyor. Ben de aynı şekilde performans gösterirsem, ben de çok mutlu olurum” dedi.

“Trabzon ile Trondheım benziyor"

Şehirde hiç yabancılık çekmediğini ifade eden Trondsen, “Trabzon aslında Norveç’te yaşadığım Trondhem şehri ile benzer özellikler gösteriyor. İkisi de küçük şehirler. Pandemi dolayısıyla çok fazla dışarı çıkma ve şehri tanıma fırsatı bulamadım. Ancak Sörloth ile konuştuğumuzda özellikle deniz kenarında çok güzel restoranlar olduğunu ve gidilebilecek pek çok yer olduğunu söyledi. Umarım pandemi bittikten sonra şehri daha çok gezme ve tanıma fırsatı bulacağım” dedi.

"Zeki oyunculardan kurulu bir takıma sahibiz"

Kaliteli oyunculardan oluşan bir takımımızın olduğunu ifade eden Trondsen, “Takıma ilk baktığımda gerçekten zeki oyunculardan kurulu bir ekip olduğumuzu görüyorum. Böyle oyuncularla oynamak her zaman daha kolaydır. Ne yapmaları, nerede olmaları gerektiğini bilen oyuncularla oynamak her zaman işinizi kolaylaştırır. Bu kadar akıllı ve çabuk düşünebilen oyuncuların takımınızda olması alışma sürecindeki bir oyuncu için de çok önemlidir. Seviye Norveç’te alışık olduğumdan daha üstte bir seviye. Geldiğimde kalitenin çok yüksek olduğunu gördüm. Takımımızın iyi ve kaliteli bir takım olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Gol katkısıda sağlayacağım"

Oyun stili hakkında da bilgiler veren Trondsen, “Sörloth’un da bahsettiği gibi iyi bir sol ayağım olduğunu düşünüyorum. Topa sahip olmayı seven, topla oynamayı ve pas yapmayı seven bir oyun tarzım var. Orta sahada hızlı bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Bazen de kayarak müdahaleleri yapmayı seven bir oyun tarzım var. Şut atma fırsatı bulduğumda takımımıza skor anlamında da pek çok katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum. Tabii ki bunları hep birlikte göreceğiz” dedi.

“Lig’e adaptasyonum kolay olacak"

Norveç ve Türkiye’nin fiziksel özelliklerin ön plana çıktığı ligler olduğunu söyleyen Trondsen, “Norveç Ligi de aslında fiziksel özelliklerin öne çıktığı bir lig. Türkiye Ligi’ne baktığımda sürekli öne arkaya doğru ve çabuk oynanan, kontra atakların ve hızlı atakların çok olduğu bir lig yapısı olduğunu gördüm. Buradaki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda onlar da benzer şeyler söylediler. Yüksek tempolu ve kaliteli oyuncuların bulunduğu bir lig olduğunu biliyorum. Tabii ki düşündüğümüzde Norveç’teki ligle Türkiye Ligi’ni karşılaştırdığımızda burada temponun daha yüksek olduğunu ve daha kaliteli oyuncular olduğunu söyleyebiliriz. Ben rakibin temposuna, rakibin kalitesine ve rakibin yapabileceklerine ayak uydurabilen bir oyuncuyum. Dolayısıyla lige adaptasyonumun da kolay olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

"Taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum"

Taraftarlarımızdan çok olumlu dönüşler aldığını belirten Trondsen, “Taraftarlarımızla karşılaştığımda muhteşem reaksiyonlar alıyorum. Özellikle sosyal medya üzerinden çok fazla mesaj aldım, belki birçoğuna cevap da veremedim. Beni burada ne kadar iyi karşıladıklarını ne kadar güzel şeyler düşündüklerini her mesajlarında ve her karşılaşmamızda görebiliyorum. Herkesten, tüm takım arkadaşlarımdan ne kadar büyük bir taraftar kitlemizin olduğunu duydum. Bunu zaten biliyordum ancak ne yazık ki pandemi nedeniyle onlarla birlikte olamıyoruz, onların önünde oynayamıyoruz. Umuyorum ki kısa süre içinde bu pandemi süreci biter. Taraftarımızın önünde oynayacağımız maçları dört gözle bekliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Yorumlar (0)
banner378
29°
açık
Namaz Vakti 03 Eylül 2020
İmsak 04:56
Güneş 06:26
Öğle 13:08
İkindi 16:47
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25