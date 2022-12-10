Andaç Gürkan Kocabıyık: "Birçok pozisyon bulduk ama gol yapamadık"

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, mücadelelerinin neticelerini alamadıklarını söyleyerek, "Pozisyon vermeden birçok pozisyon bulduk ama gol yapamadık" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Tuzlaspor konuk ettiği Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup oldu. Maçtan sonra basn toplantısında değerlendirmelerde bulunan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, "Bazı maçlar var, canınız yanıyor. Maç boyunca pozisyon vermeden birçok pozisyon bulduk ama gol yapamadık. Rakibimize belli bir süre kalemizde rahat pozisyon almasını engelledik. Rizespor’un kalemizde yakaladığı tek pozisyonda gol gördük. Çok mücadele ettik, net pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik. Futbol böyle bir oyun. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Futbolcularımızın emeklerinin karşılığını alabilseydik daha güzel olacaktı ama bazen böyle oluyor" diye konuştu.