ANALİG Yüzme Yarışları Karabük’te sona erdi

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Karabük’te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Yarışları final müsabakaları ile sona erdi.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 24-25 Nisan tarihleri arasında Karabük’te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Yarışları final müsabakaları ile sona erdi. Organizasyona 20 ilden 500 sporcu katıldı. Sporun tabana yayılması, milli sporcu yetiştirilmesi ve kulüplerin sporcu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik düzenlenen müsabakada yarışmacılar kıyasıya mücadele gösterdi.

Yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları verildi.