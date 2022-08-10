Anadolu Yıldızları Ligi karate finalleri İskenderun’da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) final müsabakaları Hatay’ın İskenderun ilçesinde başladı.

İskenderun Spor Salonunda düzenlenen ANALİG final müsabakalarına 2008-2009-2010 doğumlu 35 ilden 250 kadın ve erkek sporcu yer aldı. Açılış törenine, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, Hatay İl Gençlik ve Spor Müdür Vekili Cengiz Köseoğlu, İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, Hatay Karate il Temsilcileri ve sporcular katıldı.

İskenderun Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Ferit Ali Gündel, açılışta yaptığı konuşmada, 35 ilden 250 sporcuyu ağırlamaktan dolayı heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Buradan milli sporcu, Avrupa ve dünya şampiyonu olacak gençlerimiz çıkacaktır. Bu anlamda önemli bir lig. Geleceğimizin teminatı pırıl pırıl yüzleri gülen gençlerimiz burada. En büyük kazanımımız gençlerimiz" dedi.

Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı ise 35 ili temsilen 250 sporcuyu Türkiye finalinde İskenderun’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, katılan tüm takımlara, antrenörlere ve sporculara müsabakalarda başarılar diledi.

İlk gün yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.