Anadolu Yıldızlar Ligi badminton il seçmeleri tamamlandı

Badminton Federasyonu Diyarbakır İl Temsilciği faaliyet programında yer alan “Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton İl Seçmeleri” müsabakaları tamamlandı.

Badminton Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Yardımcısı aynı zamanda badminton antrenörü Cumali Dağtekin, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen müsabakalara, 25’i kız toplam 45 sporcunun katıldığını söyledi.

Dağtekin, oluşturulan Diyarbakır kız ve erkek badminton takımlarının Batman’da gerçekleştirilecek, Badminton Yıldızlar Ligi grup müsabakalarına gideceklerini belirtti.

Badmintonun kentte çok yaygınlaştığını, sporcu ve kulüp sayısında önemli artışlar yaşandığını ifade eden Dağtekin, “Hedefimiz kız ve erkeklerde grup müsabakalarında başarılı olmak. Batman’da düzenlenecek grup müsabakalarında bölge illeriyle mücadele edeceğiz. Gelecek yıllarda badminton branşında milli takımlara daha çok sayıda sporcu yollayacağız” dedi.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül törenine Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksi Tesis Amiri Hacı Özbilek, Badminton antrenörleri ve sporcular katıldı.