Anadolu Efesli Simon’a Malatya’dan hemşehrilik beratı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Anadolu Efes Basketbol Takımı’nın 44 numaralı Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon’a fahri hemşehrilik beratı verilmesine yönelik gündem maddesini görüşerek kabul etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Anadolu Efes Basketbol Takımı’nın 44 numaralı Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon’a fahri hemşehrilik beratı verilmesine yönelik gündem maddesini görüşülerek kabul edildi. Anadolu Efes Basketbol Takımının Avrupa’da gösterdiği başarıda büyük pay sahibi olan, Türkiye’ye geldiği ilk günden itibaren 44 numaralı forma ile mücadele eden ve kendini Malatyalı olarak gördüğünü belirten Krunoslav Simon da karar sonrası 10 Haziran Perşembe günü Malatya’ya gelecek.

Malatya ile özdeşleşti, Malatyalı oluyor

2017 yılından bu yana Anadolu Efes Basketbol takımında 44 numaralı formayı giyen, taraftarlar tarafından Malatyalı diye tezahüratlar yapılan ve attığı basketler sonrasında ‘Malatya Malatya bulunmaz eşin’ türküsünü salonlarda tüm taraftarlara dinlettiren, kente olan ilgisini her fırsatta dile getiren ve kentin tanıtımına katkıda bulunması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından ünlü Basketbolcu Krunoslav Simon’a fahri hemşehrilik beratı veriliyor.

Anadolu Efes’in başarılı oyuncusu Krunoslav Simon’un Malatya’nın tanıtımına büyük bir katkı yaptığını söyleyen Başkan Gürkan, “Anadolu Efes, Avrupa Şampiyonu olduğu zaman 44 numaralı formayı giyen ve Malatyalı olduğunu belirten Simon’u arayarak tebrik ettik. Ayrıca Malatya ile ilgili duygu ve düşüncelerinden dolayı da ayrıca teşekkür ettik. Perşembe günü Malatya’ya gelecek olan Krunoslav Siman’a Malatya olarak bir jest yaparak fahri hemşehrilik beratı vermek istedik” diye konuştu.