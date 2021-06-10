Anadolu Efesli Simon, Malatya’nın tarihi yerlerini gezdi

Anadolu Efes’in 44 numaralı Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, fahri hemşehrilik beratı almak için geldiği Malatya’da tarihi yerleri gezdi.

’Malatyalı’ diye tezahüratlar yapılan, attığı basketler sonrasında ‘Malatya Malatya bulunmaz eşin’ türküsünü salonlarda tüm taraftarlara dinlettiren, Malatya’ya olan ilgisini her fırsatta dile getiren ve Malatya’nın tanıtımına katkıda bulunması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Efesli Simon’a hemşerilik beratı verilmesi kararlaştırıldı. Bunun için Malatya’ya gelen başarılı basketbolcu, tarihi ve kültürel yerleri inceledi. Efes’in, Basketbol Süper Ligi ve THY Eurolague şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan ve Türkiye’ye geldiği ilk günden itibaren 44 numaralı forma ile mücadele eden, kendini Malatyalı olarak gördüğünü belirten Krunoslav Simon, Malatya’da sevenlerinin ilgisiyle de karşılaştı.

Fahri hemşerilik beratı verilmesi kararlaştırılan Simon, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası geçici listesine yer alan, dünya kültür mirası kalıcı listeye girmesi için de aday olan Anadolu’nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü’nü de çok beğendi.