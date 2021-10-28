Anadolu Efes’in konuğu Zalgiris Kaunas

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 7. haftasında yarın evinde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile mücadele edecek.

THY Euroleague’in 7. haftasında Anadolu Efes yarın saat 20.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 6 haftada Efes 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle 17. sırada bulunuyor. Galibiyeti bulunmayan Zalgiris ise son sırada yer alıyor.

19. randevu

Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas bugüne kadar 18 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 8 kez parkeden galip ayrılırken, Zalgiris ise 10 kez rakibi mağlup etti. Geçtiğimiz sezon oynanan mücadelelerde İstanbul’da Efes 89-62, Litvanya’da da Zalgiris 89-73’lük skorla kazanmıştı.