Anadolu Efes’in konuğu ALBA Berlin

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 33. haftasında yarın evinde Alman temsilcisi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. İki takım bu maçla birlikte Euroleague’de 14. kez rakip olacak.

THY Euroleague’in 33. haftasında Anadolu Efes yarın saat 20.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda Alman ekibi ALBA Berlin ile karşılaşacak. Ligde Efes oynadığı 25 karşılaşmada 14 galibiyet, 11 mağlubiyet aldı ve 5. sırada bulunuyor. Berlin ise 11 galibiyet, 14 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

14. randevu

Anadolu Efes ile ALBA Berlin, Euroleague’de bugüne kadar 13 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 12 kez parkeden galip ayrılırken, Berlin ise 1 kez kazanabildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya’da oynanan mücadeleyi Efes 90-63’lük skorla kazandı.

Avrupa’da 759. maç

Anadolu Efes, ALBA Berlin karşılaşmasıyla Avrupa arenasındaki 759. maçına çıkacak. Efes, Avrupa kupalarında oynadığı 758 karşılaşmada 431 galibiyet ve 327 yenilgi aldı. Bugüne kadar Euroleague’de ise 510 karşılaşmaya çıkan lacivert-beyazlılar, 274 kez kazanırken, 236 kez de mağlup oldu.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague’de Anadolu Efes 82.9 sayı, 32.6 ribaund ve 17.4 asist ortalamalarıyla oynarken, ALBA Berlin de 75.5 sayı, 34.1 ribunad ve 17.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Efes’te Vasilije Micic 17.2, Alman ekibinde ise Lo Maodo 13.7 sayı ortalamalarıyla oynayarak takımlarını sırtlıyor.