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Anadolu Efes’in Final-Four’daki rakibi CSK Moskova
THY Euroleague’de Final-Four’a kalan Anadolu Efes, 28 Mayıs’ta Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşacak.
Spor 04.05.2021, 21:36
THY Euroleague’de Final-Four’a kalan Anadolu Efes, 28 Mayıs’ta Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşacak.
Almanya’nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan THY Euroleague Final-Four organizasyonunda Anadolu Efes’in rakibi Rus temsilcisi CSKA Moskova oldu. Moskova, play-off’ta Fenerbahçe ile karşılaşmış seriden 3-0 galip ayrılmıştı.
Bu sezon Euroleague’de oynanan maçlarda CSKA Moskova evinde 100-65 kazanırken, Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki mücadeleden 100-70’lik skorla galip ayrılmıştı.İki takım 2018-2019 sezonunda Euroleague finalinde karşılaşmış, Rus ekibi 91-83 yenerek kupayı kazanmıştı.