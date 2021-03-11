Anadolu Efes Zalgiris'i ağırlayacak

THY Euroleague'de Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da evinde Zalgiris'e karşı oynayacak. Şampiyonluk için yarışan Anadolu Efes, 27 maçta 17 galibiyetle ligde 5. sırada. Litvanya ekibi Zalgiris ise 28 maçta 15 galibiyetle 9. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar ING Basketbol Süper Ligi'nde de liderliğini koruyor.

Euroleague'de bugüne kadar 17 defa oynayan iki takımdan Anadolu Efes bu karşılaşmaların 7'sini kazanırken, Zalgiris 10'unda rakibini mağlup etmeyi başardı.

Zenit'in evinde oynadığı maçtan mağlubiyetle ayrılan lacivert-beyazlılar sonraki 6 maçından galibiyetle ayrıldı. Zalgiris ise en son oynadığı Olimpia Milano maçını kendi evinde yenilgiyle bitirdi.

Efes'te yükseliş yaşayan Micic 16.3 sayı ortalamasındayken, Zalgiris'te Grigonis 14.4 ortalamayla takımını sırtlıyor.

Karşılaşma; Matej Boltauzer, Ilija Belosevic ve Spiros Gkontas yönetiminde cuma günü 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.