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Anadolu Efes yenilgisiz devam ediyor!
THY Euroleague'in 23. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'i kendi sahasında 66-90 mağlup etti.
Spor 17.03.2021, 14:01
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THY Euroleague'de Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'de 23. hafta erteleme maçına çıktı. Karşılaşmaya yüksek tempoyla başlayan temsilcimiz, tüm periyotları üstünlükle bitirdi.
Karşılaşmada Anadolu Efes'ten Shane Larkin ve Vasilije Micic 15'er sayıyla oynarken, Krunoslav Simon ve Tibor Pleiss 10' ar sayıyla oynadı.
Maccabi Tel Aviv'de ise Wilbekin 16 sayı, Ante Zizic 14 sayı ve Tyler Dorsey 10 sayı üretti.
Bu karşılaşma sonucunda lacivert- beyazlı ekip 19. galibiyetine ulaşarak lider Barcelona' dan 3 galibiyet eksikle 2. sıraya yükseldi.
Maccabi Tel Aviv ise 28 maçta 17. galibiyetini alarak 14. sırada bulunuyor.