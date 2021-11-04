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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Zenit'i konuk edecek
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın Rusya temsilcisi Zenit'i konuk edecek.
Spor 04.11.2021, 10:48
İSTANBUL (AA) - Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda şu ana dek istediği sonuçları alamadı. Ligdeki 7 maçta sadece iki galibiyet elde etti, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.
Son maçında Zalgiris Kaunas'ı 94-60 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 14. sırada yer alıyor.
Zenit ise 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 8. sırada bulunuyor.