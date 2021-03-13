Anadolu Efes'ten art arda galibiyetler!

THY Euroleague'in 29. haftasında Anadolu Efes, Zalgiris'i konuk etti. Maçı her periyot önde kapatan lacivert-beyazlılar 89-62 lik skorla rakibini mağlup etti.

Anadolu Efes'te yıldız oyuncu Shane Larkin 18, Micic 17, Beaubois 12 sayıyla oynadı.

Rakip Zalgiris'te ise Walkup 15 sayı, Grigonis 14, Rubit ise 13 sayı kaydetti.

Birinci periyotu 26-12 kapatan Efes, devreyi de 49-28 önde bitirdi. Üçüncü periyotta da oyundan kopmayan Anadolu Efes, 76-48 lik üstünlükle son periyota girdi.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar ligde üst üste 7. galibiyetini alarak 4. sıraya yükseldi. Zalgiris ise 9. sırada yer alıyor.