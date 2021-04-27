banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı'ndan zekat açıklaması!
Diyanet İşleri Başkanı'ndan zekat açıklaması!
Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu
Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu
ÖSYM'den ALES açıklaması!
ÖSYM'den ALES açıklaması!
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak

Anadolu Efes sonunu getiremedi

Lacivert-beyazlı ekip, EuroLeague play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında deplasmanda Real Madrid’e 80-76 mağlup oldu.

Spor 27.04.2021, 23:20
3
Anadolu Efes sonunu getiremedi

İki takımın da iyi savunma yaparak başladığı, çekişmeli geçen mücadelenin ilk çeyreği 15-15 eşitlikle sona ererken, ikinci periyotta Beaubois'nın 3 sayılık atışlarıyla rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, soyunma odasına 38-28 önde girdi.

Üçüncü çeyreği 58-48 önde kapatarak aradaki skor farkını koruyan lacivert-beyazlı takım, mücadelenin son 4 dakika 34 saniyelik bölümüne 76-64 üstün girdi. Bu dakikadan sonra istediği savunmayı yapamayan Anadolu Efes karşısında 16-0'lık seri yakalayan Real Madrid, karşılaşmadan 80-76 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Vasilije Micic'in 29, Rodrigue Beaubois'nın 18 sayısı, galibiyet için yeterli olmadı. Real Madrid'in en skorer oyuncusu ise 20 sayı üreten Sergio Llull oldu.

Üç galibiyete ulaşan ekibin adını Dörtlü Final'e yazdıracağı seride, Anadolu Efes'in 2-1 üstünlüğü bulunuyor.

(Maçkolik)

Yorumlar (0)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?