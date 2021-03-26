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Anadolu Efes rahat kazandı

THY Euroleague'in 31. haftasında oynanan Anadolu Efes- Panathinaikos karşılaşması 85-65 bitti.

Spor 26.03.2021, 10:27
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Anadolu Efes rahat kazandı

Turkish Airlines Euroleague'in 31. haftasında Anadolu Efes, Panathinaikos'u ağırladı. Lacivert- beyazlı ekip, rakibine 20 sayı fark atarak 85-65 galip geldi. 

Karşılaşmanın  ilk periyotu Anadolu Efes'in üstünlüğüyle sona ererken ikinci periyot da 43-33 tamamlandı. Maçta hiç geriye düşmeyen temsilcimiz, maçtan da 85- 65 galip gelmeyi başardı. Böylelikle ligde 20. galibiyetine ulaşan Anadolu Efes, 3 sırada bulunuyor. Yunan ekibi ise ligdeki 19. mağlubiyetiyle 16. sırayı koruyor.

Önceki Panathinaikos maçında 33 sayı atan Vasilije Micic, bu maçta da 21 sayı, 4 ribaunt, 7 asisti buldu. Bryant Dunston ise 15 sayı, 4 ribaunt, 1 asist ile oynadı. Koç Ergin Ataman ise Bayern Münih maçında aldığı "hakemlere yönelik saygısızlık'' sebebiyle aldığı cezadan dolayı karşılaşmayı locadan takip etti.

Panathinaikos'ta Mario Hezonja 14 sayı, 1 ribaunt, 1 asistle oynarken Zachary Auguste ve Konstantinos Mitoglou 10'ar sayıyla oynadı.

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