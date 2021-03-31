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Anadolu Efes play-off'u garantiledi

EuroLeague'in 32. haftasında Anadolu Efes, Real Madrid'i İspanya'da 108-83 mağlup etti.

Spor 31.03.2021, 11:11
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Anadolu Efes play-off'u garantiledi

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk periyotu 20-20 eşitlikle sona ererken, mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 42-41 üstünlüğü ile tamamlandı. 

Üçüncü çeyrekte rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Efes farkı açtığı bölümü 76-64 önde geçti. Son periyotta etkili savunmasıyla dikkati çeken lacivert-beyazlılar karşılaşmadan 108-83 galibiyetle ayrıldı. 

Organizasyonda 21. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, play-off'lara katılmayı garantiledi. 

(Maçkolik)

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