Anadolu Efes, Panathinaikos'a karşı

THY Euroleague 31. haftada Anadolu Efes ve Panathinaikos şampiyonluk yarışı için karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES FORM DURUMU

Son 9 maçında tek yenilgisini Ergin Ataman'ın maç cezası almasına neden olan Bayern Münih maçında alan Anadolu Efes, Alman ekibine 80-79 mağlup olmuştu.

Ligde 30 maç oynayan lacivert- beyazlıların 19 galibiyeti bulunuyor. Takımın en skoreri ise 15.2 sayı ortalamasına sahip olan Vasilije Micic oldu.

PANATHINAIKOS FORM DURUMU

Son 5 karşılaşmasında yalnızca bir galibiyeti bulunan Panathinaikos, istikrarsızlığını sürdürüyor. Kızılyıldız ile oynadığı son maçtan 82-86 mağlup ayrılan ekip, şampiyonluk için oldukça zorlanıyor.

16.sırada bulunan Panathinaikos'un 10 galibiyeti bulunuyor. Yunan ekibin en skorer oyuncusu ise 16.5 sayı ortalamalı Nemanja Nedovic.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Son oynadıkları karşılaşma 13 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen iki ekipten Anadolu Efes 80-77 galip ayrılmıştı. İlk yarıyı önde kapatan Panathinaikos, 3. devrede üstünlüğü ele alarak maçı da kazanan taraf oldu.

Panathinaikos'ta Shelvin Mack 18 sayıyla oynarken, Georgios Papagiannis 16 sayıyla oynadı. Anadolu Efes'te ise Vasilije Micic harika bir performans göstererek 33 sayı attı. Onu 12 sayıyla Simon takip etti.

EDİTÖR YORUMU

Panathinaikos, sezona kötü başladı ve bu gidişata dur diyemedi. Art arda gelen mağlubiyetler takımdaki motivasyonu da negatif yönde etkiledi. Play-off için pek umut vadetmeyen Yunan ekibi yine de mücadeleden kopmak istemiyor.

Son karşılaşmada Micic'in kırdığı rekor ile 33 sayı bulması, Panathinaikos için kabus oldu. Temsilcimiz Anadolu Efes, ligdeki istikrarlı gidişatını Bayern Münih maçının son saniyelerinde kaybetti. Şampiyonluğa gözünü diken Ergin Ataman'ın öğrencilerinin bu maçtan da galip gelmesi sürpriz olmaz.