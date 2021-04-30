Anadolu Efes Madrid'de yine kayıp

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Real Madrid, Carroll'ın 11 sayı ürettiği ilk 5 dakikada 17-0'lık üstünlük yakaladı. Bu bölümden sonra dış atışlardan üst üste bulduğu 3 isabetle toparlanan ve 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 9. dakikada farkı 6'ya indirdi: 17-11. Real Madrid, ilk çeyreği 19-13 üstün tamamladı.

İkinci periyoda 8-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 12. dakikada müsabakada ilk kez öne geçti: 19-21. Kalan bölümde savunmasını sertleştiren ve 3 sayı çizgisinin gerisinden 5 basket üreten lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 47-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Carroll ve Garuba'nın sayılarıyla toparlanan Real Madrid, 24. dakikada farkı 4'e indirdi: 51-55. Başantrenör Ergin Ataman'ın aldığı moladan sonra oyunun kontrolünü tekrar eline geçiren Anadolu Efes, 11-0'lık seri yakalayarak 27. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 51-66. Lacivert-beyazlılar, final periyoduna 9 sayılık avantajla (57-66) girdi.

Dördüncü periyot büyük bir heyecana sahne oldu. Anadolu Efes, Larkin'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı basketle 33. dakikada farkı 13 sayıya (59-72) çıkardı. Bu bölümden sonra basit hatalar yapan ve serbest atışlardan sadece 4 sayı bulabilen Anadolu Efes karşısında 23-4'lük seri yakalayan Real Madrid, karşılaşmadan 82-76 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid, seride durumu 2-2'ye getirdi. Serinin beşinci ve son maçı 4 Mayıs Salı günü İstanbul'da oynanacak. Bu müsabakadan galip ayrılan ve seriyi kazanan takım, Final Four'a yükselecek.

(Maçkolik)