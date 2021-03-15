Anadolu Efes, Maccabi deplasmanında ter dökecek

ANADOLU EFES FORM DURUMU

28 maçta 18 galibiyeti bulunan lacivert- beyazlılar Zalgiris galibiyeti sonrası ligin 4. sırasına yükseldiler. Takımın yıldız oyuncuları Vasilije Micic 15 sayı, Shane Larkin ise 12.5 sayı ortalamasıyla oynuyor.

MACCABİ TEL AVİV FORM DURUMU

Ev sahibi ekibin bir maç eksiğiyle 27 maçta 11 galibiyeti bulunuyor. 14. sırada yer alan ekipte 14.2 sayı ortalamasında bulunan Wilbekin'i, 11.2 sayı ortalamalarıyla Cline ve Brigham Bryant takip ediyor.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

İki ekibin son maçı 5 Kasım 2020 tarihinde İstanbul'da oynandı. Karşılaşmanın galibi 91-89 luk skorla Anadolu Efes oldu. Bu maçta lacivert- beyazlılardan Rodrigue Beaubois 23 sayıyla oynarken, Maccabi'de Elijah Bringam Bryant 31 dakika oyunda kalarak 22 sayıyla oynadı. Aralarındaki son 5 maçın 4' ünden galip ayrılan temsilcimiz, bu maçı da kazanarak galibiyet serisini 8' e çıkarmak istiyor.

Karşılaşma, 16 Mart salı günü 20.30' da Maccabi Tel Aviv deplasmanında oynanacak.