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Anadolu Efes, Final-Four için parkeye çıkıyor

THY Euroleague play-off serisi üçüncü maçında yarın Real Madrid’e konuk olacak olan Anadolu Efes, seride 2-0 önde bulunuyor. Efes, bu mücadeleden de galip ayrıldığı takdirde adını Dörtlü Final’e (Final-Four) yazdıracak.

Spor 26.04.2021, 12:07
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Anadolu Efes, Final-Four için parkeye çıkıyor

THY Euroleague play-off serisi üçüncü maçında yarın Real Madrid’e konuk olacak olan Anadolu Efes, seride 2-0 önde bulunuyor. Efes, bu mücadeleden de galip ayrıldığı takdirde adını Dörtlü Final’e (Final-Four) yazdıracak.

THY Euroleague play-off serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak. İlk iki maçta Madrid ekibini 90-63 ve 91-68’lik skorlarla yenerek durumu 2-0’a getiren Efes, yarınki müsabakayı da galip bitirerek Final-Four oynamaya hak kazanmanın peşinde.

İspanya’nın başkenti Madrid’deki Wizink Center’da yapılacak karşılaşmada ilk düdük TSİ 20.00’de çalacak.

Anadolu Efes - Real Madrid 35. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 34 mücadelenin 23’ünü Madrid, 11’ini ise Efes kazandı.
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