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Anadolu Efes, Final Four biletini İstanbul’a bıraktı

THY Euroleague play-off çeyrek final serisi 3. maçında Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Real Madrid’e 82-76 mağlup oldu ve seri 2-2’ye geldi. Serinin 5. maçı 4 Mayıs Salı günü İstanbul’da oynanacak. Kazanan takım adını Final Four’a yazdıracak.

Spor 30.04.2021, 00:05
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Anadolu Efes, Final Four biletini İstanbul’a bıraktı

THY Euroleague play-off çeyrek final serisi 3. maçında Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Real Madrid’e 82-76 mağlup oldu ve seri 2-2’ye geldi. Serinin 5. maçı 4 Mayıs Salı günü İstanbul’da oynanacak. Kazanan takım adını Final Four’a yazdıracak.

Salon: Wizink Center

Hakemler: Sreten Radovic xx, Olegs Latisevs xx, Milan Nedovic xx

Real Madrid: Alex Tyus xx 7, Usman Garuba xxxx 24, Jaycee Carroll xxx 20, Carlos Alocen Arrondo x 3, Alberto Abalde xx 7, Sergio Llull xx 8, Rudy Fernandez xx 8, Trey Thompkins x 5, Fabien Causeur x, Nicolas Laprovittola x, Jeffery Taylor x, Felipe Reyes x

Başantrenör: Pablo Laso

Anadolu Efes: Rodrigue Beaubois xxxx 23, Krunoslav Simon x 6, Vasilije Micic xx 9, Adrien Moerman x, Sertaç Şanlı x, Shane Larkin xxx 22, Bryant Dunston x 8, Chris Singleton x 5, James Anderson x 3

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 19-13 (Real Madrid lehine)

Devre: 36-47 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 57-66 (Anadolu Efes lehine)
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