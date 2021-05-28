banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu’ya 10 kuruşluk dava
Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu’ya 10 kuruşluk dava
Selahattin Demirtaş davasında karar: 2 yıl 6 ay hapis
Selahattin Demirtaş davasında karar: 2 yıl 6 ay hapis

Anadolu Efes, Euroleague’de finalde

THY Euroleague Final Four mücadelesinde Anadolu Efes, CSKA Moskova’yı 89-86 yenerek adını finale yazdırdı.

Spor 28.05.2021, 21:12
Anadolu Efes, Euroleague’de finalde

THY Euroleague Final Four mücadelesinde Anadolu Efes, CSKA Moskova’yı 89-86 yenerek adını finale yazdırdı.

Salon: Lanxess Arena

Hakemler: Sasa Pukl xx, Juan Carlos Garcia xx, Gytis Vilius xx,

CSKA Moskova: Lundberg xxx 15, Darrun Hilliard x, İvan Ukhov xx 8, Daniel Hackett xxx 17, Semen Antonov x, Janis Strelnieks x 2, Voigtmann x 6, Will Clyburn xxxx 26, Tornike Shengelia xx 10, Kurbanov x 2, Michael Eric x

Başantrenör: Dimitrios Itoudis

Anadolu Efes: Larkin xx 11, Beaubois xxx 15, Singleton x 1, Doğuş Balbay x, Sertaç Şanlı xxx 19, Moerman xx 6, Micic xxx 25, James Anderson x 2, Dunston x, Simon xx 10

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 15-25 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 37-49 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 55-71 (Anadolu Efes lehine)
Yorumlar (0)
19°
açık