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Anadolu Efes, Euroleague’de finalde
THY Euroleague Final Four mücadelesinde Anadolu Efes, CSKA Moskova’yı 89-86 yenerek adını finale yazdırdı.
Spor 28.05.2021, 21:12
THY Euroleague Final Four mücadelesinde Anadolu Efes, CSKA Moskova’yı 89-86 yenerek adını finale yazdırdı.
Salon: Lanxess Arena
Hakemler: Sasa Pukl xx, Juan Carlos Garcia xx, Gytis Vilius xx,
CSKA Moskova: Lundberg xxx 15, Darrun Hilliard x, İvan Ukhov xx 8, Daniel Hackett xxx 17, Semen Antonov x, Janis Strelnieks x 2, Voigtmann x 6, Will Clyburn xxxx 26, Tornike Shengelia xx 10, Kurbanov x 2, Michael Eric x
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
Anadolu Efes: Larkin xx 11, Beaubois xxx 15, Singleton x 1, Doğuş Balbay x, Sertaç Şanlı xxx 19, Moerman xx 6, Micic xxx 25, James Anderson x 2, Dunston x, Simon xx 10
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 15-25 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 37-49 (Anadolu Efes lehine)3. Periyot: 55-71 (Anadolu Efes lehine)