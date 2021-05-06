banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Tam kapanma uzayacak mı? Beklenen açıklama geldi
Tam kapanma uzayacak mı? Beklenen açıklama geldi
Galatasaray'dan ''seçim tarihi'' açıklaması
Galatasaray'dan ''seçim tarihi'' açıklaması
İmamoğlu'nu CİMER'e kimin şikayet ettiği ortaya çıktı
İmamoğlu'nu CİMER'e kimin şikayet ettiği ortaya çıktı
Faruk Fatih Özer'in görüntüleri ortaya çıktı. Otele girerken görüntülendi!
Faruk Fatih Özer'in görüntüleri ortaya çıktı. Otele girerken görüntülendi!

Anadolu Efes, Ergin Ataman’la sözleşme yeniledi

Anadolu Efes, Başantrenör Ergin Ataman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Spor 06.05.2021, 16:58
Anadolu Efes, Ergin Ataman’la sözleşme yeniledi

Anadolu Efes, Başantrenör Ergin Ataman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Anadolu Efes’te üçüncü dönemini sürdüren Başantrenör Ergin Ataman, lacivertli-beyazlı ekiple iki yıllık sözleşme yeniledi. Efes’in başında 1 Euroleague ikinciliği, 1 Euroleague üçüncülüğü, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Türkiye Kupası, altyapılarda ise 1 Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, 3 Genç Erkekler Türkiye Şampiyonluğu ve 2 Ümit Erkekler Türkiye Şampiyonluğu bulunan Ataman, bu sene de Almanya’nın Köln kentinde yapılacak THY Euroleague Final Four’a takımını taşıdı.
Yorumlar (0)
21°
açık