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Ampute Milli Takımı, Erzurumspor FK - Samsunspor maçını izledi
Dünya Kupası öncesinde Erzurum’da kamp yapan Ampute Futbol Milli takımı, Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Erzurumspor FK ile Samsunspor takımları arasındaki, müsabakayı izledi.
Spor 27.08.2022, 22:12
Dünya Kupası öncesinde Erzurum’da kamp yapan Ampute Futbol Milli takımı, Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Erzurumspor FK ile Samsunspor takımları arasındaki, müsabakayı izledi.
Teknik Direktör Osman Çakmak nezaretinde Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde güç depolayan milli takım Kazım Karabekir Stadyumu’nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Teknik Direktör Osman Çakmak yaptığı açıklamada, "Erzurum’da çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Oksijen depoladık. Pazartesi günü son antrenmanın ardın salı günü ayrılacağız" dedi.
Çakmak, "Çok güzel bir maç oldu. Maçta 4 gol var. Takım da biz de çok keyif aldık. Her iki takıma da başarılar diliyorum" diye konuştu.
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