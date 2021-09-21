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Ampute Milli Futbolcu Rüstem Kurhan’a baba evinde coşkulu karşılama

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonluğunu kazanan Türkiye Ampute Milli Takımı futbolcusu Rüstem Kurhan, memleketi Bergama’da coşkuyla karşılandı.

Spor 21.09.2021, 16:27
Ampute Milli Futbolcu Rüstem Kurhan’a baba evinde coşkulu karşılama

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonluğunu kazanan Türkiye Ampute Milli Takımı futbolcusu Rüstem Kurhan, memleketi Bergama’da coşkuyla karşılandı.

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya’yı 6-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon olmuştu. Avrupa şampiyonluğunun ardından Türkiye’ye dönen millilerden Rüstem Kurhan’a, memleketi Bergama’da coşkulu bir karşılama töreni yapıldı. Rüstem Kurhan, Narlıca Mahallesi’nde Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar ve mahalle halkı tarafından karşılandı.

Mahalle halkı sabırsızlıkla bekledi

Ankara’da bulunan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Rüstem Kurhan ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirerek, azmi ve başarısı için tebrik etti. Mahalle meydanında ailesi, komşuları ve mahalle sakinleri tarafından Türk Bayrağı ve oyunlarla karşılanan Rüstem Kurhan, daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğini, Türkiye’yi yurt dışında temsil etmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Mahalle sakinleri de çok mutlu olduklarını ve sabırsızlıkla Rüstem Kurhan’ın gelmesini ve bu anı beklediklerini ifade ettiler.

“Gurur duyduk, mutlu olduk”

Karşılama töreninde konuşan Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, “Ampute Futbol Milli Takımımız ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Bize bu sevinci yaşatan milli takımımız içerisinde bir Bergamalı hemşehrimizin bulunması sevincimizi daha da artırdı. Kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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